“Disagi idrici non risolti”, Donegani: “Se non ha soluzioni, amministrazione chieda soccorso”

Gela. Come abbiamo riportato, i disagi idrici proseguono in tante zone della città. La turnistica dettata da Caltaqua non dà esito effettivo. Per il riferimento del laboratorio politico “PeR” Miguel Donegani, le responsabilità sono anche amministrative e politiche. Non condivide le parole del sindaco Di Stefano e dell’assessore Franzone, al pari di quelle del resto della maggioranza. “I proclami sono una cosa, le buone intenzioni sono da apprezzare. Ma poi c’è la realtà. E la realtà dice che l’acqua continua a creare gravi disagi. Tratti della via Venezia, di via Nicolò Paci, della parallela della zona Comitero e parti confinanti e altre zone, Caposoprano a tratti, cito quelle più segnalate attraverso i messaggi che ricevo da famiglie che stanno patendo disagi idrici. Messaggi che girerò a chi di competenza. Mi sono permesso per correttezza di dire loro che avrebbero dovuto farlo presente a chi ci amministra. I cittadini hanno riferito di avere segnalato più volte, facendo presente che l’acqua manca da diversi periodi altro che giorni alterni, ma la risposta che hanno ricevuto è stata che Gela soffre meno di alte città”, spiega Donegani.