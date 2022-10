Discariche abusive e un canale del tutto ostruito, in città piccole “terre dei fuochi”

Facile immaginare cosa possa succedere in caso di forti piogge, fango e detriti invaderebbero il quartiere con conseguente rischio per i residenti. Lungo la strada poi il solito campionario già tristemente noto fatto di televisori fuori uso, materassi e divani ridotti in condizioni disastrose abbandonati da mesi, scatoloni vuoti, bottiglie di birra, vestiti, rifiuti domestici e resti alimentari lasciati a marcire. Ma i rifiuti che più di qualunque altro vengono abbandonati sono lo scarto delle lavorazioni edili. La sintesi di quanto diciamo è visibile poco più avanti. Montagne di laterizi, mattoni, tufi, piastrelle e pietre, conseguenza dello sbancamento di attività private, ma anche di piccoli rifacimenti in casa. Un fenomeno di cui è difficile spiegare le ragioni considerato che sarebbe più conveniente scaricare gli inerti secondo legge con costi, decisamente più bassi di quanto si spenderebbe per ripulire le aree inquinate coi soldi pubblici. In tanti però continuano a fare i furbi, andando senza certificazione per lo smaltimento in discarica, salvo poi avere il rifiuto all’accoglimento del materiale e quindi optare per l’abbandono. La pratica è diffusa, e purtroppo sta riducendo i panorami delle campagne attorno alla città a scenari post apocalittici indegni di una società civile.