Dissalatore, gli ex lavoratori: “Licenziati dall’oggi al domani”

Le proteste davanti alla Regione e le promesse di riassunzione non servirono. Per gli operai fu un duro colpo, una battaglia persa contro un sistema che sembrava non volerli più. Oggi, la Regione Siciliana parla di riattivare il quinto modulo bis. Un’operazione complicata, come confermano fonti interne all’Eni, che da mesi dialoga con i tecnici regionali per capire se il progetto sia davvero fattibile. Nel frattempo, la situazione idrica nella Piana di Gela rimane critica: le dighe sono vuote e le condutture fatiscenti. L’impianto “fantasma” potrebbe non tornare a pompare acqua dissalata, ma gli ex operai, nonostante l’amarezza, mantengono accesa una speranza.