Disservizi idrici, fissata data monotematico: presidenza lavora anche su vicenda Timpazzo

Negli uffici della presidenza, inoltre, verrà vagliata la richiesta di monotematico sull’ampliamento della discarica Timpazzo. In questo caso, l’iniziativa è della maggioranza, alla ricerca di un punto di convergenza, da sintetizzare in un atto di indirizzo da approvare al termine della seduta. L’iniziativa è stata formalizzata. Il gruppo che si rivede nella giunta Di Stefano ha già espresso contrarierà all’ampliamento del sito di conferimento. Il dibattito dovrebbe tenersi in presenza delle rappresentanze istituzionali del territorio e delle società del ciclo dei rifiuti. L’assessorato regionale all’energia, attraverso l’autonomista Roberto Di Mauro, aveva già fatto sapere che c’erano le condizioni per un confronto all’assise civica.