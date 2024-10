Dissesto e debiti, alleati attendono confronto con Di Stefano: “Sud chiama nord? Ci rafforza”

In giunta, ora ufficialmente, arriva “Sud chiama nord” del parlamentare Ars Cateno De Luca. L’assessore Filippo Franzone ha aderito, insieme ai suoi sostenitori, in un percorso che continua a ritenere sostanzialmente civico. “L’assessore Franzone è in giunta sulla base di un accordo elettorale, formalizzato per il ballottaggio – spiega Di Stefano – adesso, la sua adesione consente di avere un’entità politica in più in amministrazione. Può rafforzare l’aspetto dei rapporti istituzionali con la Regione. Questa novità non può che inorgoglirmi, dato che “Sud chiama nord” ha fatto comunque parte della nostra coalizione, fin dall’inizio, così come accaduto con i comunisti. Come ho più volte detto, non guardo ai numeri ma al sostegno convinto”.