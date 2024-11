Dissesto e debiti, Di Stefano accelera sugli incontri: “Salva Gela oppure svincolo delle royalties”

Gela. Il “salva Gela” non è una soluzione, per ora solo potenziale, tramontata. Anzi, sul punto insiste il sindaco Di Stefano. Il primo cittadino, in questi giorni, sta approfondendo ancora di più i numeri del dissesto e quelli dei debiti passati che vanno coperti, così come indicato dalla commissione straordinaria di liquidazione. Incontrerà il consiglio comunale nella sua interezza, “non appena avrò il riscontro dei revisori”. Per la prima decade di dicembre, invece, Di Stefano vedrà tutta la deputazione locale, regionale, nazionale ed europea. “Mi aspetto un aiuto concreto”, sottolinea. Le ipotesi al vaglio, finalizzate alla copertura della mole debitoria e all’uscita dal dissesto, sono sostanzialmente due. “Il “salva Gela” non è una soluzione impossibile, come spesso sento dire – continua il sindaco – se il governo nazionale volesse, si potrebbe assolutamente attuare. Non dimentichiamo che questo territorio in passato ha dato moltissimo all’economia nazionale e continua a farlo adesso, con le rinnovabili e il gas. Abbiamo patito il prezzo dell’industrializzazione pesante. Quindi, ritengo che un sostegno da dieci-quindici milioni di euro non sia una follia ma un atto doveroso”. Se questa strada dovesse rivelarsi ostica, allora l’opzione potrebbe essere lo svincolo delle somme royalties non spese.