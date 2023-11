Dissesto, i “responsabili” alzano il muro e avvertono: “Voto? In aula tutti oppure nessuno”

Gela. “O tutti oppure nessuno”. I “responsabili” che nella fase più delicata per l’amministrazione Greco, in aula, hanno sempre assicurato la propria presenza e il voto anche su atti complessi, in vista della prossima settimana e della seduta per la dichiarazione di dissesto non intendono fare sconti. Gruppi progressisti e civici, tutto sono intenzionati a concedere ad eccezione di un salvacondotto al centrodestra, magari pronto a defilarsi. “Cercheremo di riunirci o comunque di avere ulteriori confronti – dice la grillina Virginia Farruggia – però, una cosa deve essere chiara. Il dissesto va discusso in aula in presenza di tutti e lo stesso vale per il voto. O ci saranno tutti i consiglieri oppure per noi l’assise civica può anche sciogliersi. Non siamo disponibili ad assecondare le strategie di chi è già in campagna elettorale e magari intende approfittarne”. In giornata, con una nota ufficiale, il commissario regionale ha dato dieci giorni di tempo al consiglio per esprimersi e approvare la dichiarazione di dissesto. Il termine finale è il 17 novembre.