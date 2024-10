Dissesto, la strada verso il bilancio stabilmente riequilibrato: nominato commissario ad acta

Gela. Non è un percorso certamente privo di imprevisti. Intorno al bilancio stabilmente riequilibrato, passo essenziale in tempo di dissesto del municipio, si stanno concentrando le attenzioni del sindaco Di Stefano e della sua amministrazione. La commissione straordinaria di liquidazione ha definito l’entità del debito, sulla scorta delle istanze dei creditori, arrivando ad una somma che tocca i cinquantaquattro milioni di euro. In giornata, la novità è pervenuta proprio in municipio. E’ stato nominato il commissario ad acta che dovrà finalizzare l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. I termini iniziali non sono stati rispettati. “Con questa situazione – dice il sindaco Di Stefano che ha la delega al bilancio – era praticamente impossibile. Stiamo conducendo un lavoro assai puntuale per la ricostruzione della massa debitoria e stavamo per iniziare a delineare le prime indicazioni del bilancio stabilmente riequilibrato. Ora, abbiamo avuto la novità del commissario ad acta. Vorrà dire che sarà un aiuto in più”. Con l’avvento del commissario è probabile che le tappe saranno ancora più sostenute. Gli uffici municipali del settore finanziario non hanno risorse numeriche favorevoli e l’emergenza è sempre dietro l’angolo.