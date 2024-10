“Divisioni Pd? Cittadini interessati ad altro”, Cuvato: “Lavoriamo per il territorio, niente veti”

Gela. “Unità nel Pd? Si può assolutamente recuperare”. Il consigliere comunale dem Antonio Cuvato, tra gli ultimi innesti nel partito locale, è convinto che le tensioni alla base della scelta dei due assessori democratici si possano superare. “Ne sono certo, ci sono tutte le condizioni per lavorare, con l’amministrazione comunale e con il partito – dice – soprattutto, in un momento come quello attuale, i cittadini non sono per nulla interessati a scontri o faide interne”. I due nuovi assessori di riferimento, Giuseppe Fava e Peppe Di Cristina, esprimono gli umori di più pezzi del Pd cittadino. La nomina in giunta del componente della direzione nazionale ha fatto emergere più di qualche divergenza. La struttura commissariale e il gruppo consiliare, compreso lo stesso Cuvato, alla fine si sono espressi per il sì ad entrambe le nomine. “Nel partito così come nell’amministrazione comunale non ci sono veti – aggiunge – l’unico interesse deve essere quello di lavorare per la città. Ci sono tante emergenze da affrontare. E’ sufficiente notare gli effetti sulla città generati da due giorni di pioggia, con i relativi danni”.