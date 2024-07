Domani Scuvera giura all’Ars: “Il mio pensiero a Casano, coronamento per il partito locale”

Gela. Oggi, le motivazioni della sentenza d’appello che lo portano all’Ars. Domani, il neo parlamentare regionale Salvatore Scuvera giurerà proprio all’Assemblea regionale. E’ fissato per il primo pomeriggio il momento nel quale si insedierà prendendo il posto dell’uscente Giuseppe Catania, decaduto a seguito di ineleggibilità. “Il mio primo pensiero va a Carmelo Casano – spiega Scuvera – mi ero ripromesso di fargli sapere, tra i primi, quale sarebbe stato l’esito della decisione dei giudici. Oggi, ho provato a contattarlo più volte e poi dalla stampa ho saputo della sua morte. Mi è stato vicino e mi ha dato molti consigli. E’ una grossa perdita per me e per tutta la città”. Se le amministrative per il centrodestra locale si sono chiuse con una sconfitta che in consiglio comunale riduce al massimo la rappresentanza di partiti e movimenti d’area, il coordinatore FdI corona invece una scalata politica che due anni fa lo condusse a tentare la corsa per il parlamento regionale.