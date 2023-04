Domenica amara per le gelesi, Gela Fc retrocede in Promozione: Ssd Gela fuori dalla finale

Gela. Un pareggio per 0-0 che di fatto sa di sconfitta per l’undici della Ssd Gela che si è dovuto arrendere all’Atletico Catania 1994, solo per il piazzamento peggiore al termine della stagione regolare. Saranno i catanesi a giocarsi la finalissima del campionato di Promozione. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Partita brutta e spigolosa, giocata su un terreno, quello etneo, assolutamente inadeguato. La partita l’hanno fatta i gelesi, che hanno anche protestato per due possibili episodi da rigore, con Gradito e Brasile. Il direttore di gara si è dimostrato molto incerto, estraendo cartellini gialli e rossi in continuazione. Ha spesso sbagliato decisioni. Al ventiseiesimo della ripresa è stato espulso l’etneo Borzì per una simulazione seguita dalle proteste. Anche il gelese Mauro è stato espulso nel primo tempo supplementare per doppia ammonizione. Stessa sorte nel finale per Peppe Fiore. Entrambi gli allenatori sono stati espulsi.