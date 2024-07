Donare sangue in estate è ancora più importante

Gela. Né più né meno di altri anni. Anche quest’estate, alle porte di agosto, si rinnova l’appello della Fidas a donare il sangue prima di andare in vacanza. Le temperature elevate degli ultimi giorni hanno infatti eroso le scorte in molte regioni italiane. Carenze sono segnalate in diverse province d’ Italia e la Sicilia non è da meno. Nei giorni scorsi il sistema informativo in cui le regioni inseriscono ogni giorno il proprio fabbisogno e le unità eventualmente disponibili segnalava richieste per 235 sacche. A fronte di una disponibilità per la «compensazione» di appena 60.

“In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza- dichiara il presidente di Fidas Gela Enzo Emmanuello- cala invece in modo preoccupante, a causa delle assenze per ferie o delle sospensioni per i viaggi all’estero, la disponibilità di sangue che è normalmente garantita grazie alle donazioni.”