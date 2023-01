Doni ai piccoli di pediatria, Cna al “Vittorio Emanuele” per un 6 gennaio di serenità

Gela. Un 6 gennaio di doni e di serenità per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Trascorrere le festività natalizie tra le mura di un reparto ospedaliero non è mai facile, soprattutto per i bambini. Cna industria regionale, presieduta da Daniele Incorvaia, ha portato in reparto regali per i piccoli ricoverati e tutto il necessario anche per la zona dei giochi, in accordo con i responsabili della struttura di Caposoprano. L’iniziativa della Cna è stata ben accolta dal primario Rosario Caci e da tutto il personale, medico e infermieristico, oltre che dalle famiglie. Un sostegno per bambini che si trovano ad affrontare l’esperienza in ospedale.