Donna di 72 anni morta al triage covid-19, è il secondo decesso in due giorni

Il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo l’accesso in ospedale, mandando nello sconforto gli operatori incolpevoli protagonisti del repentino peggioramento del quadro clinico. I sanitari avevano deciso di mantenerla con un respiratore artificiale nella stanza del triage dedicato a stati influenzali e sospetti covid-19 dove, venerdì, era morta una donna di 82 anni. Pare che sia stato impossibile ricoverarla nei posti dedicati a pazienti covid-19 liberati nei locali di Medicina, Psichiatria e Rianimazione. Nessun posto nemmeno a Caltanissetta. Non trapelano, per il momento, ulteriori informazioni o conferme da parte degli organi ufficiali dell’Asp di Caltanissetta diretta dal manager Alessandro Caltagirone. L’esito del tampone si conoscerà solo nelle prossime ore, ma le sue condizioni hanno indotto i medici contattati a non intervenire, anche per il rischio di un eventuale contagio.