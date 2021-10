Donna morta dopo l’esplosione al mercato: giudice decide su richieste, ricorso familiari

Gela. Il giudice civile del tribunale si è riservato di decidere sulle richieste istruttorie, nel procedimento avviato dai familiari della sessantaquattrenne Giuseppa Scilio. La donna, due anni fa, morì a causa delle gravissime conseguenze riportate nell’esplosione, verificatasi nell’area del mercato rionale di via Madonna del Rosario. La deflagrazione partì da una rivendita ambulante di rosticceria, a causa di una bombola gpl. Le conseguenze furono terribili, con diversi feriti e la successiva morte della stessa Scilio e di un’altra donna, Tiziana Nicastro. I legali dei familiari della sessantaquattrenne, gli avvocati Gionata Virga e Seba Virga, hanno avanzato le rispettive richieste e in giudizio hanno citato sia il Comune che Eni. L’ente è ritenuto responsabile poiché proprietario dell’area di via Madonna del Rosario. Secondo i legali, inoltre, non ci sarebbero stati i necessari controlli, anche in materia di sicurezza. Il Comune è rappresentato dall’avvocato Gabriella Giandinoto. Eni, invece, è stata chiamata a rispondere, perché la bombola che generò l’esplosione, utilizzata nella rivendita di rosticceria, era stata prodotta da Agip, che fa parte del gruppo multinazionale. L’azienda, che esclude un coinvolgimento in quanto accaduto, è rappresentata dall’avvocato Stefano D’Ercole.