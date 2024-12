“Dove sono i cinque nuovi anestesisti?”, Late: “Politica non prenda meriti inesistenti”

Si lamenta inoltre la persistenza dei ritardi di sempre. “Dov’è la tutela del diritto dell’individuo quando per fare una visita, anche in urgenza, si deve aspettare mesi se non anni? La collettività gelese aspetta dal 2010 l’apertura dell’Utin e dall’8 giugno 2021 quella del pronto soccorso infettivologico nonché l’apertura della nuova rianimazione che Eni ha donato alla città. Sarebbe più giusto e più corretto che la politica piuttosto che prendersi i meriti per i medici che forse arriveranno, unisca le forze per raggiungere tutto quello che è dovuto alla città”, fanno sapere dall’associazione. Ancora una volta è la politica locale, ma non solo, a essere sotto esame. “Una politica da molto tempo assente o impegnata a prendersi meriti inesistenti”, concludono gli esponenti della “Late”.