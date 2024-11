Drago premiato dall’Accademia nazionale dei Lincei, “importanti risultati dalla sua ricerca”

Gela. Svolge già il dottorato di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con riguardo alle neuroscienze. Per il gelese Davide Lorenzo Drago, che in città ha svolto il percorso di studi, concluso al liceo scientifico “Vittorini”, è arrivato un importante riconoscimento. Ha ottenuto il premio “Mariella Graffi” 2024 dell’Accademia nazionale dei Lincei. Gli è stato assegnato per la qualità della sua attività di analisi e ricerca, alla base della tesi di laurea magistrale, in tema di anatomia comparata. La laurea in biologia molecolare e cellulare l’ha ottenuta lo scorso anno, all’Università di Pisa, seguito dal relatore Robert Vignali. La tesi, dal titolo “Caratterizzazione di nicchie neurogeniche adulte in pesci cartilaginei” è stata svolta nel laboratorio di Biologia della Scuola Normale Superiore, sotto la guida del professor Alessandro Cellerino, che ne è stato relatore esterno. Nelle motivazioni rese dall’Accademia dei Lincei si spiega che “questo studio colma alcune lacune nella conoscenza di questo processo nei condroitti” e inoltre “le tecniche impiegate hanno permesso di acquisire nuovi e interessanti risultati”. La premiazione è avvenuta ad inizio novembre, a Roma, nella sede della prestigiosa accademia scientifica.