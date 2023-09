Dramma al motoraduno di Scoglitti, morte carabiniere: accertamenti in corso

Gela. Sono in corso gli accertamenti dopo il decesso del carabiniere cinquantanovenne Liborio Muscia, niscemese in servizio a Gela e da anni impegnato nei servizi di controllo in tribunale. I primi ad intervenire sul posto, durante il motoraduno di Scoglitti, sono stati gli operatori del 118, con mezzi da Scoglitti e Vittoria. Si è tentato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Liborio Muscia era molto conosciuto e sempre irreprensibile nel servizio. Attualmente, la salma è stata collocata all’obitorio di Vittoria.