Dramma Russello, Impianti e Srr: “Pronti ad offrire un posto di lavoro alla moglie”

Gela. Nella notte di Ferragosto il dramma si è abbattuto sulla famiglia dell’operaio Luigi Russello. L’incidente stradale di via Licata gli è costato la vita. L’operaio occupato nel servizio rifiuti, ad ottobre, insieme agli altri lavoratori del cantiere locale, sarebbe stato assunto da Impianti Srr, l’in house che subentrerà nelle attività. La morte del trentottenne ha scosso anche i vertici della società. L’ingegnere Giovanna Picone, amministratore di Impianti, e il presidente Srr Vincenzo Marino, hanno deciso di andare incontro alla famiglia della vittima. Sarà offerto un posto di lavoro alla moglie, che deve sostenere anche un figlio. “Fatte le

opportune verifiche con i nostri legali convocheremo nei prossimi giorni la moglie di Luigi Russello, colpita dalla recente tragedia, per offrirle la possibilità di lavorare presso la società – dice il manager Picone – occorrerà un passaggio con le organizzazioni sindacali per un opportuno accordo. Valuteremo in funzione del titolo di studio e della disponibilità della signora, così da capire se inserirla all’interno del

servizio o in altre attività correlate”.