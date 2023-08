Puzza nell’aria, Greco e Liardi attivano i controlli: segnalazioni giunte in municipio

L’amministrazione ritiene opportuno mettere a conoscenza la cittadinanza che è possibile registrarsi al sito https://nose-cnr.arpa.sicilia. it/ e scaricare sullo smartphone un’applicazione e quindi segnalare alle forze di polizia il fenomeno percepito (tipo di odore, sua intensità ed eventuali disturbi fisici). Questa segnalazione farà scattare immediatamente l’intervento dell’Arpa per il campionamento istantaneo dell’aria. Si fa, altresì, presente che in città sono installati due rilevatori atmosferici, uno in via Venezia (zona Villaggio Aldisio) e l’altro in via Niscemi. Si ha notizia, infine, che anche altri reparti delle forze di Polizia stanno compiendo opportune verifiche. “Confidiamo nella professionalità – dicono il sindaco e l’assessore – e nelle capacità operative delle forze di polizia che sapranno certamente compiere gli atti necessari nel più breve tempo possibile, così da tranquillizzare la cittadinanza”.