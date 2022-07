I ladri colpiscono in municipio, rubati soldi conservati nell’ufficio demografico

Gela. I ladri non risparmiano neanche gli uffici comunali. Una denuncia è stata presentata al commissariato di polizia, dopo che dall’ufficio demografico sono state portate via le somme dei diritti di segreteria, che pare fossero in un portafoglii, riposto in un cassetto. Uno degli addetti si è accorto dell’ammanco. Chi ha agito avrebbe rubato anche altre somme, conservate in una cassetta. Non somme ingenti, circa 90 euro, ma comunque è preoccupante che i ladri riescano ad entrare indisturbati in municipio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Gli agenti di polizia faranno le verifiche del caso. Sembra che il furto sia stato messo a segno, approfittando di uno degli accessi di viale Mediterraneo. lunedì pomeriggio, quando gli uffici sono vuoti.