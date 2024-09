Droga anche dalla Calabria, blitz in città: quattordici misure

In particolare, sono emersi gravi indizi, recepiti nell’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P., a carico del titolare di un autonoleggio di Gela che avrebbe messo a disposizione le autovetture nella sua disponibilità per le trasferte in Calabria finalizzate al reperimento della droga. Sono stati altresì acquisiti gravi indizi, a carico di un 43enne e di un 20enne, uno dei quali già colpito da ordinanza di custodia cautelare per il reato di associazione mafiosa – clan “Emmanuello” di Gela, che avrebbero ricoperto un ruolo di vertice nella gestione dei traffici dell’attività dell’associazione, i cui profitti sono stati quantificati in circa 40mila euro a settimana. Sulla base del quadro indiziario acquisito sono state individuate una serie di risorse per il raggiungimento delle finalità associative, tra le quali una rivendita di caffè,gestita da uno degli indagati,che sarebbe stata utilizzata quale base logistica del sodalizio, ed in particolare per discutere dell’organizzazione delle trasferte e della spartizione dei proventi derivanti dall’attività illecita. Inoltre, le attività investigative hanno consentito di individuare alcuni nascondigli per l’occultamento delle sostanze stupefacenti, in uno dei quali sono stati di recente rinvenuti circa 500 grammi di cocaina.