Droga, armi e beni archeologici: quattro misure, trentasettenne in carcere

Gela. Ieri i poliziotti del commissariato di polizia hanno eseguito quattro ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, emesse dal giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione di beni culturali e detenzione di armi clandestine. Nei confronti di un 37enne, Carmelo Di Dio, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. Sono coinvolti inoltre un 25enne, agli arresti domiciliari, una 33enne e un 31enne, con il divieto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore serali e notturne e l’obbligo di presentazione alla P.G. Il procedimento è relativo ad una fiorente attività di spaccio di sostanza stupefacente, posta in essere nel centro storico da diversi pregiudicati gelesi, due dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare, marito e moglie, nel periodo compreso tra giugno 2023 e febbraio di quest’anno. Le indagini sono scaturite a seguito del ricovero presso l’ospedale di Gela di un giovane per intossicazione da cocaina. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, ha permesso di appurare e acclarare un’articolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, oltre alla ricettazione di beni culturali e detenzione di armi clandestine.