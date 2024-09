Droga da Catania e dalla Calabria, Tilaro lascia il carcere: annullamento parziale per Peritore

Gela. I carabinieri e i pm della Dda di Caltanissetta, in queste ultime settimane, hanno fatto luce su un giro di droga sviluppato in città, con approvvigionamenti che sarebbero arrivati da Catania e dalla Calabria. Sono state eseguite misure cautelari in carcere. Le difese dei coinvolti hanno avanzato istanze al tribunale del riesame, a conclusione della fase degli interrogatori di garanzia. I magistrati del riesame hanno disposto la scarcerazione di Vincenzo Tilaro. È stato accolto, in parte, il ricorso promosso dal difensore, l’avvocato Carmelo Tuccio. Non è stato riconosciuto il resto associativo mentre l’ordinanza è stata confermata per il resto dei capi prospettati. A Tilaro è stato imposto l’obbligo di presentazione. Lascia il carcere.