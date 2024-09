Droga e armi dopo il posto di blocco forzato, arresto convalidato: giovane ai domiciliari

Gela. L’indagine si è sviluppata in modo repentino, con l’azione della procura e dei poliziotti. Da un posto di blocco forzato, negli scorsi giorni, è stato individuato un chilo di hashish nell’automobile. E’ scattato l’arresto per il ventitreenne Giuseppe Sfalanga. Gli investigatori, durante le attività di verifica, sono risaliti non solo alla droga ma anche a due armi, una delle quali artigianale, e a diverse munizioni. Il giovane arrestato, questa mattina, è stato sentito dal gip per l’interrogatorio di convalida. Pare si sia avvalso della facoltà di non rispondere ma ha comunque voluto rilasciare dichiarazioni spontanee, sottolineando che le armi le avrebbe usate solo per la caccia. La droga, invece, in parte gli sarebbe servita per uso personale. La procura ha confermato la richiesta della custodia cautelare in carcere.