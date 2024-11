Droga, nuovi interrogatori: a Di Noto contestati oltre settecento episodi di spaccio

Gela. Sono oltre settecento gli episodi di spaccio di droga che i pm della procura contestano al trentanovenne Giuseppe Di Noto. La scorsa settimana è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i fatti del blitz “H24 store”. Secondo gli investigatori, si sarebbe mosso per l’acquisto di una mitraglietta, pare destinata a prevenire eventuali ritorsioni di un gruppo rivale. L’arma, ad oggi, non è stata ritrovata. Come avevano già indicato il procuratore capo Salvatore Vella, il sostituto Luigi Lo Valvo e i poliziotti, l’inchiesta legata all’arma è solo una parte di un’attività di indagine assai più ampia. Sarebbero diversi i coinvolti, ad iniziare da Di Noto. Proprio lui sarebbe stato assai attivo nel mercato della droga.