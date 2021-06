Due anni fa la terribile esplosione al mercatino, “ancora oggi nessuna vera risposta”

Gela. A due anni di distanza dalla tremenda esplosione di via Madonna del Rosario, il ricordo è tornato tra le bancarelle del mercato rionale. Una breve cerimonia ufficiale, alla presenza del sindaco Lucio Greco e delle autorità, è stata organizzata per ricordare Giuseppa Scilio e Tiziana Nicastro, le due donne morte dopo quanto accaduto. C’erano alcuni familiari, che da tempo chiedono giustizia, in attesa dei provvedimenti dei pm della procura, con le indagini che dovrebbero chiudersi a breve. Intanto, diversi familiari hanno anche attivato delle cause civili, per il riconoscimento dei danni subiti. C’è comunque molto pessimismo. “Dopo due anni – hanno detto – attediamo ancora risposte che non sono mai arrivate”. In totale, furono almeno quindici i feriti. Le conseguenze più gravi segnarono le due donne, morte dopo diversi giorni, nonostante il ricovero in centri specializzati.