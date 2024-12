La città perde un paladino dei diritti civili, è morto l’avvocato Paolo Capici

Gela. Aveva lottato tutta la vita per difendere i diritti dei disabili. Ha perso la battaglia più grande. E’ morto questa notte, a causa di un blocco renale, all’ospedale Gravina di Caltagirone Paolo Capici. L’avvocato aveva speso tutte le sue energie per aiutare i disabili, soprattutto spingendo le istituzioni a garantire servizi. La improvvisa malattia ha avuto il sopravvento. La nostra redazione aveva raccontato la sua vita, sin dalla giovinezza, quando un tuffo in mare si trasformò in tragedia.