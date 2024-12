Museo del mare chiuso e mai inaugurato, Cavallo e Castellana: “Troppi ritardi”

Gela. I ritardi si susseguono e a quanto pare non solo per il furto dei cavi elettrici. Il museo del mare rimane chiuso e mai ufficialmente inaugurato. Le forze politiche fanno unione, indipendentemente dalle appartenenze. I capigruppo di FdI e M5s, Cavallo e Castellana, si sono rivolti ai parlamentari regionali di riferimento, Scuvera e Di Paola. “Seppure in contrapposizione politica per diversa appartenenza di partito, conveniamo sul fatto che non sono più tollerabili i continui ritardi che ancora oggi non permettono una ordinaria fruizione del museo da parte della comunità di Gela, dei siciliani e dei turisti che arrivano in città. La temporanea apertura avvenuta l’anno scorso – spiega – nonché i numerosi visitatori accorsi da tutta l’Italia hanno dimostrato quanto interesse culturale, storico e turistico ruota attorno ad un tale patrimonio di interesse e valore inestimabile. Riteniamo che il museo del mare renderebbe concreta quella nuova visione di città volta a riacquistare finalmente la vocazione e il valore turistico culturale, storico, con risvolti anche sul tessuto economico della città non indifferenti”. Entrambi i consiglieri fanno parte della commissione cultura che si sta occupando anche di questo tema.