“Ecotassa” ai Comuni per le discariche, norma verso il collegato: tocca Gela con Timpazzo

A pagare dovranno essere le società che controllano le discariche, pubbliche oppure private. Il vicepresidente Ars aveva già spiegato che queste società non si possono limitare a fare utili ingenti oppure ad applicare tariffe calmierate per i Comuni dell’ambito. Dovranno invece compensare la presenza di siti impattanti versando royalties a Gela e agli altri centri siciliani che ospitano le aree di conferimento dei rifiuti e le piattaforme integrate. Gela, al pari di altri Comuni, ha già diritto a mitigazioni ambientali. Le royalties darebbero un apporto ulteriore e sicuramente non indifferente per un ente ancora in difficoltà finanziaria. Chiaramente, come nel caso delle royalties estrattive, sono somme potenziali da destinare al risanamento ambientale. Un tema ancora di forte interesse, visto il dibattito sullo “sblocca royalties” che permetterà all’amministrazione comunale di destinare le somme vincolate al risanamento finanziario e al bilancio stabilmente riequilibrato.