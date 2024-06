“Egoismi? Mentono sapendo di mentire”, Sammito: “Sempre stato forzista, gli altri sono forzati”

Gela. I risultati elettorali delle amministrative daranno diversi verdetti, non solo quello decisivo per il nuovo primo cittadino. Il derby si gioca pure tra le fila del centrodestra che alle urne si presenta scisso: i partiti “ufficiali” sono nel patto largo con i moderati per l’ingegnere Grazia Cosentino mentre i fuoriusciti si ritrovano negli obiettivi di “Alleanza per Gela” con Salvatore Scerra. Ad inizio settimana, i meloniani hanno portato in città qualche peso massimo del partito e il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera ha tracciato una marcata linea di confine rispetto all’alleanza degli “egoismi”, “di chi voleva necessariamente candidarsi mettendo in pericolo il progetto e aprendo le porte alla vittoria del centrosinistra”. “Egoismi? Mentono sapendo di mentire – dice il presidente del consiglio comunale uscente Salvatore Sammito tra i fondatori di “Alleanza per Gela” e candidato nella lista per Scerra sindaco – noi siamo in lizza per un ideale. Siamo legati alla città e non prendiamo ordini da nessuno. Nel centrodestra, purtroppo, non c’è stato nessun dibattito interno. Prima, era stato individuato un candidato di Fratelli d’Italia. Per giorni l’hanno fatto girare come una trottola e poi si sono concentrati su un candidato differente. Diciamo pure che è stato trombato ma ha deciso di accontentarsi di una soluzione secondaria. Io non l’avrei fatto. Non c’è mai stata una vera e propria rosa di nomi rappresentativa di tutto il centrodestra. Noi siamo uomini e donne di quest’area politica. Abbiamo deciso di sostenere il candidato a sindaco Salvatore Scerra perché sappiamo che nessuno ci chiuderà le porte in faccia. Quello che sostengono i partiti, non esiste. Gli assessorati regionali non si mettono di traverso solo perché un sindaco non è espressione di una certa area politica. Noi vogliamo lavorare per la città e programmare. Sappiamo come funziona la macchina burocratica, anche in Regione”.