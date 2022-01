Emergenza Covid, Cascino: “Più posti in terapia intensiva e hub aperto fino a mezzanotte”

Gela. I numeri dell’emergenza Covid in città sono preoccupanti e non accennano a diminuire, segno di una pressione del contagio, senza precedenti dall’inizio della pandemia. L’ospedale “Vittorio Emanuele” non riesce a rispondere ad un afflusso che aumenta, giorno dopo giorno. Anche nel corso della riunione, coordinata dalla prefettura, sono emersi dati allarmanti. Il consigliere comunale della Nuova Dc, Vincenzo Cascino, componente della commissione sanità, si rivolge anche al sindaco Lucio Greco. “E’ essenziale chiedere un aumento dei posti in terapia intensiva – dice – gli otto disponibili, purtroppo, sono tutti occupati. La situazione è di forte allarme. Non dimentichiamo che c’è bisogno di completare, prima possibile, la nuova terapia intensiva, finanziata da Eni”. Cascino traccia aspetti che la pandemia ha reso emergenziali e questa nuova ondata si sta facendo sentire, mettendo in difficoltà l’intero sistema della sanità cittadina. Il consigliere è consapevole che l’unica vera via di fuga dal contagio acuto è quella della vaccinazione. Una ragione in più per incrementare il tasso di vaccinati e creare un sistema, attraverso l’hub, che possa essere sempre a disposizione dei cittadini.