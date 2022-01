“Da parte del sindaco il coinvolgimento c’è”, Di Dio: “I problemi sono dentro FI”

Gela. La “pace” interna a Forza Italia non sembra dietro l’angolo. Dopo giorni di confronto, nel fine settimana il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe ha cercato di far rientrare il caso. In realtà, sembrava che la vera anomalia politica potesse montare nel rapporto tra gli azzurri e il sindaco Lucio Greco. Però, le cause sono ancora più profonde. “Onestamente, ormai da un certo periodo il sindaco Lucio Greco sta coinvolgendo – dice il capogruppo forzista Luigi Di Dio – magari, lo ha fatto in maniera tardiva o all’ultimo minuto, ma rispetto al passato il coinvolgimento c’è. Non si possono addebitare sempre responsabilità al sindaco. I problemi sono interni a Forza Italia”. Di Dio, nonostante il rilancio amministrativo, non ha per nulla condiviso le scelte del partito. “L’ha detto anche il coordinatore Pepe – continua – ci sono consiglieri che non si sentono rappresentati nell’amministrazione comunale, dove però c’è un assessore del partito, che onestamente io non riconosco”. Il capogruppo è fin troppo esplicito e conferma che le scelte del partito non le sente sue, con la riconferma in giunta dell’assessore Nadia Gnoffo. “Non riesco a capire perché non si è dato spazio a uomini e donne che hanno contribuito al risultato del gruppo – aggiunge – il nome dell’assessore non è stato proposto. E’ stato solo dato”. Il dialogo interno tra il capogruppo e l’assessore pare decisamente compromesso.