Emergenza idrica, nelle frazioni balneari si va verso la normalità dopo giorni di crisi

Gela. Senz’acqua da dodici giorni a causa della scarsa pressione e di difetti legati alla turnazione. È quanto accaduto a diverse famiglie residenti a Roccazzelle, Manfria e Tenutella. Le utenze servite dalla rete idrica gestita da privati hanno risentito anche loro del razionamento dell’acqua da parte di Siciliacque che però, aveva chiuso semplicemente l’erogazione senza avvertire preventivamente i residenti dei conseguenti turni di distribuzione.

E così, nonostante l’erogazione sia stata successivamente portata a due volte alla settimana, molte famiglie, soprattutto nelle zone più alte del quartiere, sono rimaste a secco per giorni, con i disagi che ne conseguono.

La situazione ad oggi, dopo un confronto tra l’Assessore all’emergenza idrica Filippo Franzone e Siciliacque sembra però tornare lentamente alla normalità.

L’erogazione avverrà il lunedì ed il giovedì e sarà pari ad 8 litri al secondo, in maniera tale da garantire la pressione necessaria per raggiungere anche le utenze più distanti.

Il rafforzamento della dotazione idrica destinata alla città è stata una delle prime sfide, obbligate, che l’amministrazione comunale si è trovata ad affrontare, davanti ad un’emergenza conclamata. Dai due nuovi pozzi Pantanelli arriveranno quantitativi ulteriori.

Le risorse del nuovo pozzo, grazie all’individuazione di una soluzione tecnica temporanea da parte di Caltaqua, consentirà di poter utilizzare fin da subito le risorse idriche mediante un percorso graduale di attingimento e potabilizzazione per un totale di circa 12-15 l/s.