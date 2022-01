“Emergenza in ospedale”, Nursind: “Un infermiere e un operatore per 15 pazienti Covid”

Gela. Un solo infermiere per quindici pazienti; operatori sanitari con trent’anni di servizio spostati da un reparto all’altro senza preavviso; reparti col doppio dei pazienti che potrebbero ospitare. È piena emergenza negli ospedali “Sant’Elia” e “Vittorio Emanuele”. Il sindacato Nursind torna a lanciare l’allarme per la grave carenza di personale infermieristico e di supporto evidenziando ritardi da parte dell’Asp nelle assunzioni.

“Al Sant’Elia – spiega il segretario territoriale Giuseppe Provinzano – ci sono infermieri di punto in bianco spostati dal blocco operatorio a malattie infettive, senza preavviso e programmazione. La coordinatrice infermieristica del complesso operatorio sostituita da altro personale infermieristico senza nessuna esperienza di camera operatoria, ma soltanto con il benestare del dirigente medico e della direzione di presidio. Che interessi ci sono a far coordinare il gruppo operatorio a infermieri appena assunti?”. E ancora, non riusciamo a comprendere perché la Terapia intensiva Covid del “Sant’Elia” sia ancora chiusa, sovraccaricando di lavoro quella del “Vittorio Emanuele” di Gela. Tutti i reparti dal pronto soccorso generale covid hanno notevoli difficoltà a fornire assistenza per carenza di personale. Come se non bastasse quel che rimane del personale assunto per l’emergenza Covid viene dirottato a Pian del Lago per assistere i profughi in attesa di permesso di soggiorno”.