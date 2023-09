Emilio Damante scatenato a Vallelunga, sfiora il podio nel “Bmw One Cup Series”

In gara 2 il “dentista volante” ritrova lo smalto del sabato rendendosi protagonista di una furibonda rimonta che dalla sesta casella gli permette di risalire fino alla quarta e di superare, al tornante, il pilota di casa Rossetti. La bagarre con quest’ultimo ha favorito il gruppetto dei primi tre. Sotto la bandiera a scacchi Emilio Damante è transitato in quarta posizione. Un bottino interessante che consente al pilota gelese di guardare con ottimismo la classifica del campionato “Bmw One Cup Series by PNK Motorsport” che ad ottobre farà tappa al Mugello. “Sono soddisfatto della gara a Vallelunga – commenta Emilio Damante – Ho conquistato punti importanti per la classifica generale. Al Mugello ambisco al podio – conclude – anche per portate in alto i nomi delle aziende che supportano la mia stagione agonistica”.