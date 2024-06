Erasmus Vet, tirocinio al QdG per tre universitari estoni

Gela. Tre universitari estoni hanno iniziato uno stage di un mese nella redazione di Telegela e Quotidianodigela in seno al progetto Erasmus Vet promosso dal direttore generale di Promimpresa Aldo Riggio.

Si tratta di progetti di Alternanza Scuola Lavoro all’estero finanziati dalla Unione Europea. Questi tirocini formativi sono destinati agli studenti delle scuole superiori e ai neo diplomati entro un anno dall’acquisizione del titolo.

Il gruppo che scelto Gela per questo progetto è composto da 17 ragazzi proventienti dall’Estonia Tallinna Polütehnikum, l’unica università tecnica in Estonia e la maggior istituzione accademica in ambito ingegneristico e in quello del business e amministrazione pubblica ,di cui 6 elettricisti, 9 visual media, 2 programmatori informatici.