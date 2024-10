Esordio stagionale per il Basket Gela, domani arriva l’Alfa Catania

Gela. Dopo poco meno di cinque mesi dall’ultima volta, il Gela Basket torna sul parquet in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2024/25. Sembra scontato che sarebbe andata così, ma non lo è affatto. La società, in seguito al disimpegno dell’ormai ex presidente Maurizio Melfa, è stata in procinto di chiudere i battenti, poche settimane dopo aver portato più di mille persone al PalaLivatino. A salvarla ci hanno pensato, principalmente, Salvatore Bernardo, Fabio Cipolla e Giovanni Di Buono, coadiuvati da una serie di imprenditori che hanno deciso di sposare la causa biancazzurra e contribuire a salvare un progetto che sembrava ormai naufragato. Domani, però, contro ogni pronostico, questo Gela Basket torna in campo e lo fa con grande stile: affrontando l’Alfa Catania, una vera e propria corazzata. L’anno scorso, la compagine etnea ha espresso un gran gioco per tutto l’arco della stagione, salvo poi essere fermata, alle finali playoff, dal Basket Academy Catanzaro, che ha trionfato nella tripla sfida e ha potuto festeggiare la promozione in B. L’Alfa Catania, domenica pomeriggio, cerca riscatto, così come il Gela, eliminato l’anno scorso in semifinale, e le aspettative per la sfida sono alle stelle.