Esproprio illegittimo a Giardinelli, “Comune restituisca le aree e paghi i danni ai proprietari”

Circa cinquemila euro all’anno per un periodo ricostruito di trent’anni. In sostanza, si tratta di somme per complessivi 150 mila euro. Le aree vennero occupate per interventi di urbanizzazione nella zona di Giardinelli. Di fatto, l’iter espropriativo non è mai stato formalizzato da Palazzo di Città con i relativi provvedimenti. Ora, le casse dell’ente dovranno sostenere gli effetti di un ulteriore esproprio “allegro”, risalente al passato.