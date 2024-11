Eventi e spettacoli di fine anno, amministrazione vuole affidarsi ad un direttore artistico

Gela. L’avviso iniziale era stato pensato esclusivamente in chiave estiva ma in breve tempo si è ritenuto di doverlo estendere anche ad eventi e spettacoli del periodo natalizio. Con il Comune in dissesto, la copertura principale la daranno i circa 196 mila euro delle variazioni al bilancio regionale, in questo caso con l’iniziativa del parlamentare regionale M5s Nuccio Di Paola. Sugli eventi e sulla gestione di una certa linea artistica, l’amministrazione comunale vuole puntare su un coordinamento univoco. Attraverso un atto di indirizzo, il sindaco e i suoi assessori hanno dato mandato al settore servizi sociali, demografico, sport e cultura, di procedere con gli adempimenti per individuare “un soggetto giuridico che supporti tecnicamente il Comune nel settore artistico e di promozione dell’identità siciliana, al fine di organizzare, collaborando, manifestazioni culturali e di promozione del territorio, fornendo un supporto tecnico-operativo nella progettazione e organizzazione di eventi, da realizzarsi secondo le indicazioni di cui al decreto assessoriale, prevedendo eventualmente ulteriori eventi di promozione turistica, sportiva, culturale e di marketing, inerenti il territorio”. Di fatto, il provvedimento è diretto all’individuazione di un direttore artistico (non necessariamente una società), che dia appunto una linea precisa.