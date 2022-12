Ex contro, lui denunciato per il mancato mantenimento: in appello arriva l’assoluzione

Gela. La loro convivenza finì con rapporti diventati man mano sempre più tesi. Lui, che vive in città, fu denunciato dall’ex compagna, per il mancato versamento delle somme per il mantenimento. Una condanna in primo grado, emessa dal tribunale di Bologna, è stata impugnata in appello. I giudici emiliani di secondo grado hanno invece assolto l’uomo al centro della vicenda. È stata accolta la linea difensiva ricostruita nel ricorso proposto dal legale Sebastiano Pizzardi. È emerso che il mancato versamento si limitò solo ad una minima parte di quanto dovuto all’ex compagna per il mantenimento. Per il resto, invece, gli impegni furono sempre rispettati.