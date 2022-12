Altri 4 colpi per il Gela FC alla vigilia della sfida con il Castellammare

In entrata due under inoltre ovvero Carlo Turrisi, classe 2006, centrocampista di provenienza dal Mazzarrone e infine un altro giovane ovvero Edoardo Buscetta, anch’egli 2005 mediano di provenienza dal Mazzarrone. In settimana erano già arrivati D’Amico e Giuffrida per rinforzare difesa e centrocampo.

Ufficializzati gli addii di Angelo Rechichi, Cristian Abela, Luca Favata, Samuele Montagno e Giuseppe Marino, che si aggiungono a Campanaro, Bamba, Priolo, Navanzino e Iannizzotto.