Falcone in città, Morselli: “Faremo il punto anche sulle scuole, serve linea di finanziamento”

Gela. Un confronto politico ma non solo. Domani, l’assessore regionale all’economia Marco Falcone, tra i rappresentanti istituzionali di punta in Sicilia nella struttura di Forza Italia, sarà in città per fare il punto della situazione insieme ai suoi sostenitori locali. La riunione e i successivi incontri permetteranno a Falcone di avere un quadro ancora più aggiornato, sviluppando i temi locali insieme agli esponenti della giunta con i quali il dialogo è costante. “La sua visita ci consentirà, come mi ha già anticipato – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – di sviluppare, tra le altre, soprattutto la questione dell’edilizia scolastica e degli interventi per migliorare la qualità degli istituti. Purtroppo, continua ad essere di estrema attualità. Quando mi sono insediata, ho trovato tutti i progetti per i Pon, che avrebbero consentito di avere fondi per lavori consistenti, praticamente compromessi. Erano trascorsi i termini previsti. Nonostante questo e con un Comune in dissesto, i lavori continuiamo a farli, compresi quelli di manutenzione. Insieme all’assessore Falcone, cercheremo di valutare se si possa individuare una nuova linea di finanziamento, proprio per le scuole. Lui stesso vuole intervenire in questa direzione. Lo ritiene un tema importante che non può essere sottovalutato”. Per l’assessore ai lavori pubblici, sarebbe decisivo intercettare finanziamenti che consentano di soppiantare le attuali caldaie “ormai vetuste”.