“Candidato a sindaco di FdI? Deve essere condiviso”, leghisti: “Con Greco mai nessuna interlocuzione”

Gela. “Nel centrodestra serve condivisione, soprattutto a Gela”. Il commissario provinciale della Lega Loreto Ognibene è tra i partecipanti al tavolo provinciale che sta cercando di fare ordine nello scenario della potenziale coalizione d’area. A Caltanissetta, sembra che l’intesa sul candidato a sindaco, sotto il simbolo di Forza Italia, sia stata formalizzata. In città, invece, il cerchio non è chiuso. Fratelli d’Italia sarebbe in cima alle preferenze, sulla base proprio di un’intesa centrata sui riscontri dei partiti. “Non abbiamo nulla in contrario ad una candidatura a sindaco che sia espressione di Fratelli d’Italia – aggiunge Ognibene – però, serve condivisione. Se dovessimo attuare criteri numerici, per le regionali dello scorso anno saremmo noi e l’Mpa il secondo partito e lo stesso varrebbe per le amministrative di cinque anni fa. Onestamente, non intendo insistere su questi aspetti. Se c’è condivisione tra tutti i partiti dell’alleanza, si potrà trovare un candidato che abbia pieno appoggio. Un candidato della Lega per Gela? Perché no? Cinque anni fa, non siamo riusciti a vincere per poco meno di mille voto”. I salviniani, in ogni caso, non sono per la tesi del tutto e subito. “Se si dovesse votare a giugno – dice ancora il commissario – ci sarà ancora tempo per confrontarsi. Non capisco tutta questa fretta di trovare il nome del candidato. Poi, Gela ha le proprie peculiarità politiche e vanno tenute in considerazione. Il tavolo provinciale potrebbe spostarsi proprio su Gela”. All’assise civica, i leghisti non hanno mai aperto a qualsiasi ipotesi di dialogo politico con l’amministrazione Greco. Nell’ultimo periodo, però, il primo cittadino ha incontrato l’europarlamentare Annalisa Tardino e l’amministrazione tiene contatti con l’assessore regionale Mimmo Turano, sempre in quota salviniana. “Non ci sono mai state interlocuzioni con l’amministrazione – spiega il consigliere comunale del partito Emanuele Alabiso – l’europarlamentare Tardino ha fatto visita in municipio soprattutto per valutare l’aspetto delle infrastrutture. Con Turano il rapporto personale ce l’ha, da sempre, l’assessore Salvatore Incardona. Sono soprattutto contatti di tipo personale più che politico”. I leghisti stanno lavorando alla lista.