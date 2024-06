“Faremo valutazione voto insieme agli alleati”, Cosentino: “Ho intenzione di stare in consiglio”

Gela. L’esito elettorale non è stato certamente indolore per la coalizione che ha puntato sull’ingegnere Grazia Cosentino, risultata in testa a conclusione del primo turno ma sopravanzata al ballottaggio dal neo sindaco Terenziano Di Stefano. Una riflessione su quanto accaduto e sugli sviluppi prossimi potrebbe maturare la prossima settimana. “Vogliamo fare una valutazione tutti insieme, riunendoci – spiega l’ingegnere Cosentino – probabilmente, la prossima settimana. Per ora, ci limitiamo a prendere atto dell’esito del ballottaggio”. Il patto largo moderati-centrodestra partiva con i favori del pronostico, a maggior ragione dopo il primo turno elettorale e con i sostegni annunciati da diversi pezzi di quest’area, pervenuti pure dalle fila dei fuoriusciti di “Alleanza per Gela”. Evidentemente, non tutto è andato secondo le previsioni e la coalizione Cosentino si affaccia nel nuovo consiglio comunale con una rappresentanza meno incisiva numericamente rispetto al gruppo progressista-civico di Di Stefano. L’ingegnere, salvo sviluppi differenti, sarà nello scranno che le spetta come candidato sconfitto al ballottaggio. “Non ho mai detto che rinuncerò – conclude – è un mio dovere rispettare il mandato che gli elettori mi hanno dato. Al momento, non prevedo variazioni rispetto a quello che ho dichiarato subito dopo il voto”. L’ingegnere è all’assise civica tra le fila della lista a suo supporto che ha fatto coppia, nella corsa elettorale, con la Lega.