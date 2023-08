Fase delicata per riaccertamenti e rendiconto 2022: atti finanziari al centro dell’attenzione

Gela. La crisi finanziaria che è diventata una costante a Palazzo di Città si appresta ad un frangente assai delicato. L’amministrazione comunale e gli uffici tecnici sono impegnati nelle attività che dovranno confluire nel piano di riequilibrio richiesto dalla Corte dei Conti, ultimo miglio nel tentativo di evitare il dissesto. Ci sarà però anzitutto la tappa del rendiconto 2022. Quello 2021, già approvato, ha fissato a 118 milioni di euro il disavanzo complessivo del municipio. I revisori hanno posto una direttrice piuttosto netta e il confronto con giunta e uffici è periodico, anche se non sempre così sereno. I riaccertamenti finalizzati al rendiconto 2022 sono stati completati dai settori dell’ente. Verranno valutati proprio dai revisori. Anche in questo caso ci sarà un vaglio piuttosto dettagliato, anche se si ipotizza che non dovrebbero esserci tempi troppo lunghi, visto che si è proceduto sulla stessa linea di quelli per il rendiconto 2021. Più in generale, i revisori hanno già indicato una situazione generale dell’ente, sul fronte finanziario, sicuramente deficitaria. Il sindaco Lucio Greco, anche negli ultimi giorni, ha richiamato l’importanza dell’operazione “verità” condotta dalla sua amministrazione, per venire a capo di numeri che non consentono di guardare avanti con troppe certezze. I tanti creditori dell’ente comunale potranno ricevere ciò che gli spetta, ma con importi decurtati e dilazionati su più rate. Anche in questo caso si tratta di “obblighi” imposti dalla situazione dell’ente. Il sindaco ha parlato di un atto che garantisce la “certezza dei crediti”. C’è però chi è sicuro, invece, che la “tempesta finanziaria” abbia determinato risultati meno pesanti rispetto a quelli indicati con il rendiconto 2021. Ieri, l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano ha spiegato che il risultato effettivo del disavanzo è assai inferiore a quello accertato. In ogni caso, pure il rendiconto 2022 dovrà approdare in consiglio comunale che avrà l’ultima parola. Tra variazioni di bilancio per i progetti, ancora in bilico, e rendiconto, si prospettano tappe forzate per non far cedere altri pezzi del muro finanziario del Comune.