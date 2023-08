Exploit Alferi ai campionati regionali, per l’Atletica Gela podio Granvillano a Serradifalco

Gela. Fine settimana pieno per due runner dell’Atletica Gela che hanno partecipato sia a gare su pista che a competizioni su strada. Sonia Alferi, come abbiamo già riferito, per la prima volta ha preso parte ai campionati regionali individuali master su pista a Catania. Ha corso cinque gare gare in due giorni, piazzandosi prima sia nei 400 che nei 1500 metri e terza nei 100 metri, nelle gare svolte ieri. In quelle odierne è riuscita a salire sul gradino più alto del podio negli 800 metri e seconda nei 200 metri. Straordinario il risultato raggiunto dalla nostra atleta allenata dal veterano Zito.