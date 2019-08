Ferragosto, il sindaco chiude il Comune, limita la movida e i rifiuti restano a casa

Ad accendere il ferragosto e il giorno della vigilia ci ha pensato la natura, concedendo una due giorni di plenilunio che ha illuminato anche la costa rendendo uno spettacolo mozzafiato.

Per il resto, il ferragosto 2019 sarà accantonato come il meno attraente degli ultimi anni, con un’amministrazione arcobaleno, solo per un mix di colori politici tutti uniti nel mostrare incapacità a programmare eventi e cavalcare quanto fatto dagli altri nelle precedenti edizioni.

L’assessore agli Eventi aveva messo subito le mani avanti, annunciando la fine di un calendario di eventi dell’estate gelese. Cosi, a cento giorni dal suo insediamento, la giunta Greco ha il merito di avere cancellato il ferragosto d’Italia, l’evento aperitivo al tramonto alla torre di Manfria e la mostra Sperone arte che in via Pisa, ma più in generale nel caratteristico rione Sperone, per tre giorni diventava sede per centinaia di artisti provenienti da tutta l’isola. Tutti eventi che si andranno ad associare alla chiusura del museo e di tutti i siti di interesse archeologico dopo la decisione di seppellire i rinvenimenti casuali, frutto di interventi di posa della condotta idrica che ha già evidenziato troppe falle e lasciato pericolosissime buche e rattoppi in cemento sulle strade urbane.