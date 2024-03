FI attende il nome dei meloniani, patto confermato da Mancuso: un tavolo con tutti gli alleati

Gela. Il cronoprogramma per i forzisti non muta. Prima di tutto, si attende che i meloniani esprimano il nome di un candidato a sindaco, da condividere con la coalizione. Oggi, lo ha ripetuto il parlamentare Ars Michele Mancuso, ancora una volta in città per riunioni soprattutto politiche. Il riferimento territoriale del partito ha incontrato i dirigenti e i sostenitori locali. C’è fiducia sull’evolversi del progetto elettorale, con una lista forte da inserire nella dimensione della coalizione di centrodestra. Il ticket con i meloniani, già concretizzato a Caltanissetta per la candidatura a primo cittadino, non viene messo in discussione neanche per Palazzo di Città, nonostante tra i potenziali alleati non manchino voci non in linea con questo andazzo. Tra tutte, quelle dei cuffariani della Dc che propendono invece per un modello Gela che non sia necessariamente una replica dello schema nisseno. Per gli azzurri, in ogni caso, la scelta va concretizzata prima possibile. Secondo Mancuso, ci sono le condizioni per un tavolo da convocare la prossima settimana dopo un primo tentativo andato a vuoto negli ultimi giorni. Al momento, i berlusconiani non sembrano temere una frammentazione dell’alleanza. Se non si dovesse arrivare ad una convergenza sul candidato di FdI, i forzisti potrebbero avanzare una loro soluzione, anche se al momento pare un’opzione non proprio a portata di mano.