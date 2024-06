FI indica Gnoffo come assessore nella giunta Cosentino, mancava il posto degli azzurri

Gela. Il risultato ufficiale di tutti i candidati all’assise civica ancora non c’è. Però, anche in vista del ballottaggio, le strategie sono in pieno fermento. Tra gli azzurri di Forza Italia, in serata, è stata fatta una scelta interna. Mancava infatti l’assessore azzurro nell’eventuale giunta Cosentino e il gruppo FI ha individuato Nadia Gnoffo, già assessore nella giunta Greco (poi il partito lasciò quell’esperienza). I dati non sono ancora pubblici e mancano di ufficialità, ma Gnoffo sarebbe seconda in lista, dietro solo ad Antonino Biundo (che per i forzisti potrebbe ambire alla presidenza dell’assise civica) e di poco avanti rispetto al consigliere uscente Rosario Trainito. Gli azzurri, che sono stati riuniti in serata dal coordinatore cittadino Vincenzo Pepe, avevano già individuato il percorso da seguire per indicare il proprio assessore, ovvero quello del numero di voti alle amministrative.